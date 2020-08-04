Москва, , 11:51 — REGNUM Российская певица Маргарита Герасимович, известная под псевдонимом Рита Дакота, сообщила, что она заразилась SARS-CoV-2. Артистка написала об этом 4 августа на своей странице в соцсети Instagram.

«Ну что, пришли, наконец, наши анализы. У меня подтвердился … (коронавирус)», — написала певица.

При этом Дакота отметила, что наличие у ней новой инфекции было подтверждено только с третьего раза и только то, что она чувствовала себя не вполне здоровой, заставило ее сидеть дома.

«Скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом…», — указала артистка.

Также Дакота написала, что чувствуют себя «сносно», однако у нее ломит тело и пропало обоняние.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в России выздоровели 76,8% пациентов из общего числа заразившихся коронавирусом.