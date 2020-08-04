Москва, , 11:47 — REGNUM Более половины жителей России (51%) выступают против введения третьего обязательного ЕГЭ — экзамена по иностранному языку, рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Сейчас школьники сдают ЕГЭ по двум обязательным предметам — математике и русскому языку. Одобряют идею сдачи школьниками трех обязательных ЕГЭ лишь 17% респондентов. Затруднились ответить 32%.

Поддерживают отказ от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку чаще женщины, чем мужчины (55% против 48%), молодые люди до 24 лет (46%) и респондентов старше 45 лет (54%).

Опрос проведен 30 июля — 3 августа 2020 года в 352 населенном пункте во всех округах России. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпросвещения отказались от идеи ввести иностранный язык в список обязательных для сдачи на ЕГЭ предметов.

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