Ставрополь, , 11:54 — REGNUM Каждый десятый житель Ставрополья прошел тестирование на COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

В ходе заседания губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что две трети коечного фонда, созданного в крае под прием пациентов с COVID-19, остаются свободными. Тестирование на коронавирус, по его словам, в регионе прошли уже почти 300 тыс. человек.

«Протестирован каждый десятый житель края. Мы набрали хороший темп и снижать его ни в коем случае нельзя. В этом залог нашей успешной борьбы с инфекцией и перехода к дальнейшему снятию ограничений», — сказал Владимиров.

Губернатор поручил министерству экономического развития края проработать схему подачи заявлений на бесплатное тестирование через электронные сервисы МФЦ. Им смогут воспользоваться граждане, возвращающиеся из отпусков за пределами края.

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