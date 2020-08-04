Екатеринбург, 4 августа 2020, 11:52 — REGNUM В Свердловской области выписали ещё 96 человек, у которых выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Теперь в области подтверждено 18 037 выписок пациентов, переболевших COVID-19.
Лечение продолжается в отношении 137 человек в тяжёлом состоянии (119 — в реанимации, 58 подключены к ИВЛ), 535 — в состоянии средней тяжести и неизвестного количества пациентов в удовлетворительном состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 294 случае смерти от COVID-19.