Приштина, , 12:27 — REGNUM Глава ассоциации владельцев бассейнов самопровозглашенного Косово Диамант Пачаризи 3 августа представил правительству Косово ультиматум. В случае, если до вечера 3 августа правительство не отменит решение о закрытии бассейнов в качестве меры по противодействию распространению коронавируса, отчаянные владельцы бассейнов намерены перекрыть границу с Албанией, чтобы, по их словам, не позволить местным жителям отправляться на албанское побережье.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Пачаризи называет скандальным постановление правительства о закрытии бассейнов, находящихся на открытом воздухе, как очагов распространения коронавируса, в то время как крытые бассейны продолжают работать.

Владельцы бассейнов отмечают, что ни одна группа экспертов не вынесла заключения о том, что открытые бассейны являются очагами распространения коронавируса, и требуют компенсации от правительства.

Та незначительная деталь, что скопление людей в абсолютно любых пространствах является благоприятной средой для распространения вируса, ускользнула от внимания близких к разорению бизнесменов.

Тем временем температура воздуха в Косово стабильно около 35 градусов Цельсия.

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