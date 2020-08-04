Москва, , 11:43 — REGNUM Каждый пятый житель России (22%) хочет отправиться за границу после возобновления авиасообщения в полном объеме. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Вместе с тем 77% респондентов заявили, что не собираются в зарубежную поездку. При этом наименьший настрой к заграничным поездкам отмечен среди граждан с очень хорошим и хорошим материальным положением (83%).

Среди респондентов со средним уровнем достатка таких оказалось 78%. Среди опрошенных, которые оценивают своё материальное положение как скромное, эта доля составила 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России приняли решение о закрытии воздушных границ 27 марта 2020 года, причиной тому стала угроза распространения коронавирусной инфекции.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, а также Танзанией.

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