Севастополь, , 11:42 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города-героя 4 августа.

«По состоянию на утро 4 августа зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Диагноз подтверждён у женщины, приехавшей в Севастополь на отдых. Ещё один положительный результат тест показал у местного жителя. Источник заражения устанавливается в ходе эпидрасследования», — уточнили в пресс-службе.

За период с 27 марта на территории Севастополя положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 356 человек, выздоровели 293 человека, девять скончались. На лечении в стационарах остаются 43 пациента с подтверждённым заражением. Ещё 303 пациента остаются в больницах города под наблюдением.