Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Молодого лося спасли из акватории Финского залива в Сестрорецке — на территории Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Накануне вечером, 3 августа, поисково-спасательная служба сигнализировала о лосе, плывущем в Финском заливе. По словам спасателей, он отплыл на 50 метров от берега в районе оживленного Дубковского пляжа, был напуган, истощен и самостоятельно не мог выбраться на сушу.

«Здесь рядом лесной массив, это — естественная среда обитания животного. По всей видимости, лось увидел людей, испугался, забежал в воду и уже самостоятельно не смог выйти на берег. Он молодой, поэтому быстро устал», — объяснили специалисты, прибывшие на место.

Предсказать поведение дикого испуганного лося на побережье тоже было почти невозможно. Это могло представлять опасность и для окружающих. В связи с этим было решено спасти зверя.

Чтобы обездвижить лося, в подобных случаях используется воздушное ружье, заряженное дротиками со снотворным. Однако лось находился в воде, так что мог захлебнуться и утонуть. Тем не менее специалистам, принимавшим участие в спасательной операции, удалось на специальных носилках переместить лося в прицеп и перевезти на особо охраняемую природную территорию.

«После выпуска в лес лось пришел в себя, поел травы и скрылся в лесном массиве», — добавили в комитете по природопользованию.

Ведомство напоминает, что лось — это мощное дикое животное, к которому не стоит приближаться: почуяв угрозу, он может напасть. В случае обнаружения лосей на территории города петербуржцев просят звонить по телефону 417−59−36.