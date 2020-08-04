Москва, , 11:44 — REGNUM Так называемый человеческий фактор в качестве одной из причин авиационных происшествий вызывает беспокойство в российском Министерстве обороны. Об этом заявил августа глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в ведомстве.

«При этом нас несколько беспокоит так называемый человеческий фактор, который является одной из причин авиационных происшествий», — отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что большое внимание уделено на сегодняшний день подготовке квалифицированных кадров и усилению контроля за организацией лётной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу объявил о введении ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Эти категории военных будут получать каждый месяц в среднем ещё по 23 тыс. рублей.

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