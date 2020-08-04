Хабаровск, , 11:46 — REGNUM В Хабаровском крае за истекшие сутки выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Показатель заболеваемости в Хабаровском крае составляет 591,8 случаев на 100 тыс. населения и впервые с начала эпидемии превысил общероссийский и данные по регионам Дальнего Востока (493 случая на 100 тыс. населения).

На 4 августа в крае зарегистрирован 7961 носитель коронавируса, выздоровели 5200 пациентов, скончались 65 человек.

В крайне тяжёлом состоянии находится 31 пациент, 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Динамика заболеваемости пока сохраняется. 75% всех случаев происходит в Хабаровске. Косвенно, это связано с проходящими митингами. Большой процент заболеваний приходится на людей в возрасте от 30 до 49 лет, немало больных среди 18−29 лет. Страдают и пожилые, в их случае повышен риск смертельного исхода заболевания», — пояснили в краевом минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Хабаровского края, где выявлено мало случаев заражения коронавирусом, врио губернатора Михаил Дегтярёв предложил возобновить работу бассейнов, спортивных залов и учреждений культуры.