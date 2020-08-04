Чебоксары, , 11:39 — REGNUM В Чувашии за сутки число выздоровевших после коронавируса превысило число вновь выявленных случаев заражения SARS-CoV-2, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 4 августа (10:35 мск), с начала пандемии коронавируса в Чувашии официально подтверждено 6880 случаев заражения, в том числе за последние сутки — 34.

Переболели COVID-19 в Чувашии 3985 человек, из них за сутки выписаны 63 человека. В настоящее время продолжают лечение 2837 пациентов.

Также за сутки зарегистрировано два летальных исхода, всего в Чувашии умерли 58 пациентов с COVID-19.

Отметим, что в Чувашии в связи с выходом на второй этап снятия ограничений возобновятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения.