Благовещенск, , 11:38 — REGNUM В Амурской области в Белогорье в школе №24 с 1 сентября учащиеся и педагоги при входе в здание будут проходить двойной пропускной контроль — по карточке-пропуску и по распознаванию лица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На входе в школу установили турникеты и IP-камеры. Специальная система будет распознавать лица входящих и сверять их с данным карточки-пропуска. Это позволит полностью ограничить вход в здание посторонних лиц, которые каким-то образом смогли получить чужой пропуск.

В начале учебного года в школе создадут базу фотографий учеников и педагогов.

Для родителей установка новой пропускной системы будет полностью бесплатной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае специалисты не исключают возможность того, что школьникам придётся учиться в новом учебном году день через день. Власти рассматривают возможность обеспечения учащихся младших классов горячим питанием в нестандартных условиях работы учебных заведений.