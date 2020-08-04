Краснодар, , 11:35 — REGNUM Два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 4 августа.

72-летний житель Сочи заболел 20 июля, несмотря на острые клинические проявления, он лечился дома, и лишь через несколько дней обратился к врачу. Компьютерная томография показала двухстороннюю полисегментарную пневмонию, тест коронавирус дал положительный результат. Медики городской больницы подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, несмотря н все усилия, спасти мужчину не удалось. Ещё один пациент скончался в Лабинской ЦРБ — 77-летний житель Армавира был госпитализирован уже с подтверждённым тестом на коронавирус, он также был подключен к ИВЛ, однако спасти его не смогли.

Всего в Краснодарском крае за весь период пандемии скончались уже 119 пациентов с диагностированным COVID-19.