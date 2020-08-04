Саранск, , 11:35 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 4 августа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 4616 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

До настоящего момента в республике полностью выздоровели 3542 человек, то есть более 76,73% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За последние сутки выписаны 40 человек. 34 жителя Мордовии скончались от последствий заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканский оперативный штаб опроверг четыре смертельных случая среди пациентов с коронавирусом, которые были отражены в федеральной статистике по состоянию на 1 августа. В штабе заверили, что четыре новых смерти прибавились в связи с технической ошибкой при заполнении реестра COVID-19.

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