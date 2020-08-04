Красноярск, , 11:35 — REGNUM По состоянию на 4 августа в Красноярском крае коронавирус выявлен у 13 680 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 130 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

Выздоровели 11 904 человека (+56 за сутки), скончался 341 пациент с коронавирусом (+4 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край на сегодняшний день находится на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений.

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