Бишкек, , 11:34 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 37 541, в том числе 412 — за минувшие сутки, сообщили в республиканском штабе по борьбе с распространением инфекции.

По состоянию на 4 августа выздоровели 28 743 пациента с коронавирусом, или 76,6% от общего числа заразившихся. В инфекционных отделениях остается 7371 человек, что на 5,3% меньше, чем днем ранее.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Бишкеке — 16 304, Ошской области — 6261, Чуйской области — 4728, Джалал-Абадкой области — 3284, Иссык-Кульской области — 2914.

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