Волгоград, , 11:36 — REGNUM За последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 92 жителей Волгоградской области, сообщили 4 августа в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 9517 случаев заражения коронавирусом. На лечении с подтверждённым диагнозом находятся 3649 человек, в том числе 206 детей. Общее количество выздоровевших достигло 5803.

С подозрением на коронавирус в стационарах региона находятся 2255 взрослых и 86 детей.