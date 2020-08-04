Черкесск, , 11:29 — REGNUM Прокуратура Карачаево-Черкесии с начала 2020 года выявила свыше 3 тыс. нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. По итогам проверок возбуждено 18 уголовных дел, сообщили 4 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Большая часть нарушений была установлена при проверке соблюдения государственными и муниципальными служащими обязанностей по предоставлению сведений о доходах и об имуществе. Сотрудники органов власти и правоохраны предоставляли недостоверные и неполные сведения и нарушали запреты и ограничения, установленные для них на время работы на этих должностях.

Помимо этого, значительная часть нарушений законов о коррупции была выявлена при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами, предоставлении государственных и муниципальных услуг.

По всем фактам нарушений, помимо возбуждения уголовных дел, прокуратурой были принесены 587 протестов, 465 представлений. По итогам их исполнения к дисциплинарной ответственности привлечены 413 должностных лиц, еще 49 — к административной. Направлен в суды 81 иск о возмещении ущерба на сумму свыше 8,6 млн рублей.