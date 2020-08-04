Москва, , 11:28 — REGNUM В России военнослужащие будут получать ежемесячную надбавку. В среднем она составит 23 тыс. рублей. Об этом 4 августа заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в военном ведомстве.

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Министр обороны пояснил, что ежемесячная надбавка будут введена для отдельных категорий военнослужащих. Её получат 45 тыс. военных.

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в России военнослужащие контрактной службы получили с 1 сентября 2019 года ежемесячные 50-процентные надбавки.

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