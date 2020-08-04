Москва, , 11:27 — REGNUM В отношении жителя Якутии возбуждено уголовное дело по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом 4 августа сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что 4 мая 2020 года житель Нюрбинского района Якутии разместил фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Отмечается, что следователями проведены допрос подозреваемого и обыск по месту его жительства. В ходе допроса он признал факт размещения фото, осознавая при этом, кем являлось изображённое на нем лицо.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля жителю Татарии предъявили обвинение за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

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