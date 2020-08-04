Орел, , 11:26 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за минувшие сутки, данные на 4 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

37 пациентов с ранее подтверждённым заражением за сутки были выписаны как выздоровевшие. Статистика смертности среди пациентов с коронавирусом в Орловской области за сутки пополнилась двумя новыми случаями.

Всего в регионе за период с 24 марта по 4 августа положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5776 человек, из них выздоровели 4425 пациентов, скончались 93 человека.