Рязань, , 11:28 — REGNUM За минувшие сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области, сообщили 4 августа в региональной оперативной группе. В лечебных учреждениях находятся 169 пациентов.

Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе возросло до 6411. Ещё 26 положительных тестов ждут подтверждения. В тяжёлом состоянии находятся 13 пациентов рязанских больниц, пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба за сутки выписаны 18 пациентов, всего выздоровели 5882 человека.