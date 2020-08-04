Приштина, , 11:28 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 3 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 454 образцов в крае было выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 126 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 9049 случаев заражения коронавирусом. 256 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них семь — за последние сутки. 4989 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 3804 человека.

С начала эпидемии заразились коронавирусом более семисот косовских медиков. Пятеро из них скончались. 21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. Это Фадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

Спустя три дня, 24 июля, битву с невидимым врагом проиграли ещё двое врачей — хирург Али Толяй и реаниматолог Сюлейман Реджепи. Оба заразились коронавирусом на рабочем месте.

29 июля спустя три недели борьбы с COVID-19 скончался врач с тридцатилетним стажем Люльзим Кольджерай из Призрена. 30 июля в косовском городе Джакова в возрасте 51 года скончался глава Главного центра семейной медицины Куйтим Зарари.

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Высокое число выявляемых носителей (ежедневно свыше 50% среди прошедших тестирование — сравните с показателями в Северной Македонии: равное количество заразившихся при в три раза более интенсивном тестировании) при сравнительно низком уровне тестирования — говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Косово крайне тяжела.

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти открыто заявляет, что система здравоохранения уже не справляется с нагрузкой. В ближайшее время будут приняты новые, более строгие меры по предотвращению распространения заболевания, однако этот шаг можно считать запоздавшим. По мнению инфектологов, реальное количество заразившихся в Косово в разы превосходит официальные 9 тысяч. Эпидемия поставила Косово на грань гуманитарной катастрофы.

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