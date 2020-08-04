Пенза, , 11:37 — REGNUM В Пензенской области по данным на 4 августа коронавирусная инфекция подтвердилась у 6699 человек. За сутки выявили еще 54 новых случая заражения, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели 5664 человека, за сутки — 47 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 84 человека. Еще об одном смертельном случае за последние сутки рассказала пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина. Пензенские врачи не смогли спасти от последствий заражения коронавирусом 71-летнюю женщину, которая имела несколько хронических заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, для профилактики сезонных инфекционных заболеваний среди жителей Пензенской области разработают график вакцинации. Первая поставка вакцин в регион, в том числе от гриппа, начнется с 31 августа.

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