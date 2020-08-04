Иваново, , 11:20 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки на территории Ивановской области, данные опубликовал 4 августа региональный оперативный штаб.

В 17 новых случаях заражение было подтверждено при обследовании пациентов с ОРВИ и пневмониями, в пяти случаях — у контактировавших с ранее заболевшими. Выписали за сутки 22 пациентов. За сутки статистика смертности выросла на два случая.

Всего в Ивановской области за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6522 человек, 5158 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались 104 пациента с COVID-19. В больницах региона остаются 407 человек, в том числе на койках с кислородом — 99 человек.