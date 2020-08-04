Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM В Нижегородской области до настоящего момента сдал тесты на коронавирус 601 591 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Средний показатель тестирования вырос на 0,8% за последние сутки и составил 18 782 человека на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки исследован биоматериал от 4748 жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 4 августа выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за последние более чем три месяца. Всего в области подтверждено 24 345 случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: Среди нижегородцев выявили 109 носителей коронавируса впервые за три месяца