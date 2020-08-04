Рязань, , 11:22 — REGNUM В служебном подлоге при закупке работ и услуг для муниципальных нужд подозревают главу администрации Елатомского городского поселения Касимовского района Рязанской области. Чиновник оплатил невыполненное благоустройство центральной площади, сообщили 4 августа в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, в мае 2020 года глава Елатьмы заключил муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству центральной площади города. По результатам электронного аукциона ремонтом стала заниматься компания бывшей супруги чиновника. В июне, несмотря на то, что часть предусмотренных контрактом работ на сумму более 200 тысяч рублей фактически не была выполнена, глава администрации подписал акт о приёмке работ. В документе утверждалось, что все работы проведены в полном объёме.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.