Казань, , 11:22 — REGNUM В Татарии по состоянию на 4 августа носителями новой коронавирусной инфекцией числятся 5723 человека, за сутки положительные тесты получили еще 29 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4597 человек, за сутки — 29 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 43 человека. Госпитализированы в стационары 10 пациентов, 19 человек лечатся на дому. Все новые случаи инфицирования — контактные.

Из числа новых случаев — 21 житель Казани. Больше всего зараженных коронавирусом выявлено среди лиц в возрасте от 30 до 50 лет — 11 человек, один — несовершеннолетний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, более 4,7 тыс. инфекционных коек развернуто в стационарах Татарии для пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Для лечения больных задействовано почти 16 тыс. медработников.

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