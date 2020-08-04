Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM В Екатеринбурге зафиксировали ещё 175 носителей коронавируса за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Согласно данным на 4 августа 2020 года, за сутки в регионе выявили 182 случая заражения коронавирусом, большинство из них касаются жителей Екатеринбурга. Ещё семь случаев произошли с жителями Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Байкаловского муниципального района, Нижнего Тагила и Талицы.

В Свердловской области зафиксирован 21 361 случай заражения коронавирусом с начала пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург является «рекордсменом» по числу заражений коронавирусом в Свердловской области.

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