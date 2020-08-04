Уфа, , 11:20 — REGNUM 35 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба администрации главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявили 6886 фактов заражения этим вирусом. При этом 5278 человек справились с ним, в том числе 77 человек выздоровели за минувшие 24 часа.

Отмечаются, что в больницах Башкирии продолжают лечение 188 пациентов, а 1397 человек лечатся на дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в связи с ситуацией по распространению коронавируса в Башкирии планируют дополнительно закупить 195 тысяч доз вакцин против гриппа.

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