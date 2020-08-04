Ставрополь, , 11:16 — REGNUM Больше всего некрепких браков в СКФО оказалось на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии. По итогам пяти месяцев 2020 года в Карачаево-Черкессии разошлась 371 пара. Показатель разводов на 1000 человек населения составляет в республике 1,9.

За это же время, по данным Росстата, на Ставрополье разрушились 3105 семей. При этом показатель разводов составил 2,7.

В Дагестане, где расстались 1224 пары, он составил 0,9, в Ингушетии — 0,5 (109 разводов), в Кабардино-Балкарии — 1,6 (564 развода), Чечне — 0,5 (328 разводов).

В целом по России на 1000 жителей пришлось 2,9 развода. Стоит отметить, что по итогам 2019 года ряд субъектов СКФО оказался в числе лидеров по наименьшему числу разводов. Так, самыми крепкими в стране являлись браки, заключенные в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии. А Чечня оказалась рекордсменом по минимальному показателю бракоразводных процессов, где всего было разведено 147 семейных пар за год.