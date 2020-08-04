Вашингтон, , 11:15 — REGNUM В Соединённых Штатах проведены успешные испытаниях на животных экспериментального средства, предназначенного для предотвращения заражения коронавирусом и лечения вызываемого им заболевания. О таких обнадеживающих результатах заявила американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals, сообщает 4 августа агентство Reuters.

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Уточняется, что сыворотка, приготовленная на основе комбинации двух антител к COVID-19, которую разрабатывает компания, предотвращает и лечит болезнь у макак-резусов и хомяков. Это даёт повод полагать, что она будет «работать» и на людях.

Отмечается, что сыворотка «практически полностью блокирует внедрение вирусной инфекции». Второй эксперимент показал, что препарат может свести к минимуму показатель инфицирования у животных, которым вводили образцы вируса более высокой патогенности.

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Ведущие исследователи заявили, что у животных, на которых проводились исследования, после введения сыворотки не было выявлено увеличения концентрации вируса в крови и каких-либо обострений.

Исследования проводились в общей сложности на 36 макаках-резусах и 50 хомяках.

Издание отмечает, что Regeneron Pharmaceuticals подписала контракт с правительством США на сумму $450 млн на производство и поставку экспериментального средства лечения и предотвращения коронавирусной инфекции.

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