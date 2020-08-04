Махачкала, , 11:17 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 10:30 4 августа, достигло 9435, сообщил федеральный оперативный штаб. При этом выздоровели в республике почти 90% носителей инфекции.

За минувшие сутки в Дагестане коронавирус выявили у 43 человек. Отметим, что с 5 июля в республике ежесуточно фиксируется менее 50 случаев заражения, а с 16 июля это число не достигает и 45.

Выздоровели в Дагестане с начала пандемии 8443 человек с коронавирусом (+54 за сутки), или около 89,5% заразившихся. Накануне в республике также был отмечен 446-й случай смерти пациента с подтвержденным COVID-19.