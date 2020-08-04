Москва, , 11:15 — REGNUM За минувшие 24 часа в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 144 пациента. Об этом 4 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране выросло до 14 351.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено свыше 5159 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и в результате этого их общее число составляет 861 423.

При этом указывается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 661 471 человек, 7878 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 29,2 млн.

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