Нижний Новгород, , 11:12 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 4 августа выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба областного правительства. Это самый низкий показатель за последние более чем три месяца. Всего в области подтверждено 24 345 случаев заражения SARS-CoV-2.

До настоящего момента полностью выздоровели 20 409 жителей региона, то есть более 83,83% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За последние сутки выписаны 303 человека.

По данным общероссийского оперативного штаба, скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 397 человек, четверо — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. 2 августа — 146, 1 августа — 159. В течение последней недели июля в области ежедневно выявляли не менее 150 новых случаев заражения коронавирусом.