Могадишо, , 11:18 — REGNUM В больнице в столице Сомали, Могадишо, празднуют рождение пятерни. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на заявление представителя сомалийско-турецкого учебно-исследовательского госпиталя имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

В соответствии с заявлением представителя госпиталя, мать и ее пятеро детей здоровы и чувствуют себя хорошо.

В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, отметил он.

В прошлом роду пятерняшек родила 37-летняя жительница Уганды. Перед пятерняшками у женщины уже рождались двойня и тройня, рассказали репортеры.

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