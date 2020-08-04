Хабаровск, , 11:13 — REGNUM В районах Хабаровского края, где выявлено мало случаев заражения коронавирусом, врио губернатора Михаил Дегтярёв предложил возобновить работу бассейнов, спортивных залов и учреждений культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«В Николаевском районе за весь период пандемии было всего 16 заболевших, при этом стоит бассейн, стоят спортивные сооружения, закрыт музей. Люди не понимают, почему так происходит. Считаю, что с соблюдением всех противоэпидемических норм их нужно открывать», — сказал Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв разрешил открыть загородные оздоровительные лагеря с 1 августа, а с 9 августа — рестораны и кафе.

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