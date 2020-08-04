Подгорица, , 11:09 — REGNUM Черногория открывает границы для российских туристов. Как сообщается на сайте правительства республики, Россия вошла в список стран, граждане которых смогут въезжать в Черногорию безо всяких дополнительных условий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

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С предложением внести Россию и Азербайджан в «зеленый список» эпидемиологически безопасных государств на заседании Национального координационного совета по инфекционным заболеваниям Черногории выступил оперативный штаб страны. Совет эту инициативу поддержал.

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«Гражданам Российской Федерации и Азербайджанской Республики будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, а также Танзанией.

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