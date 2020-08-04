Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области одобрило передачу полномочий горздрава Екатеринбурга областному министерству здравохранения. Решение принято на заседании представительного органа.

Депутаты единогласно поддержали соответствующий законопроект в первом чтении.

По словам выступавшего на заседании вице-губернатора Павла Крекова, данное решение поможет централизовать управление всей системой здравоохранения Свердловской области, а также улучшить финансирование городских больниц.

«Сейчас федеральное законодательство при распределении средств не предусматривает наличие муниципального уровня здравоохранения», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава свердловского минздрава Андрей Цветков теперь будет заниматься созданием единой информационной базы для региональной системы здравоохранения. Цветков стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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