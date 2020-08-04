Берлин, , 11:06 — REGNUM На территории Германии в настоящее время началась вторая волна распространения коронавирусной инфекции, о которой ранее делали предупреждения эксперты. Об этом 4 августа заявила глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона в интервью газете Augsburger Allgemeine.

«Мы уже переживаем вторую волну роста (числа случаев выявляемых заражений)», — отметила глава объединения врачей ФРГ, указав, что новая волна более слаба по сравнению с первой, наблюдавшейся в период с марта по апрель текущего года.

При этом Йона отметила, что число выявляемых новых случаев заражения SARS-CoV-2 последовательно увеличивается.

«Тем самым растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии», — заявила врач.

При этом она подчеркнула, что медучреждения страны готовы ко второй волне коронавируса, так как последняя развивается постепенным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на территории Германии было выявлено 879 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.