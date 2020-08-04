Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM 129 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Ростовской области, сообщили 4 августа в пресс-службе губернатора Ростовской области. Новые случаи заражения подтверждены в 22 городах и районах региона.

«По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 129 и на утро 4 августа достигло 13 464. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 320. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки выписаны с выздоровлением 176 человек, общее число выздоровевших после COVID-19 пациентов в регионе достигло 10 748 человек. 947 пациентов остаются в стационарах, в том числе 45 из них находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.