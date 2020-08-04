Уфа, , 11:07 — REGNUM Обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки задержали в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в июле текущего года на улице в Уфе 31-летний обвиняемый совершил развратные действия в отношении девочки 13-и лет. Стражи порядка узнали о случившемся от родителей ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам совершения развратных действий.

Отмечается, что полицейские быстро установили личность обвиняемого жителя Нефтекамска и задержали его. Сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается.

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