Каир, , 11:01 — REGNUM Министр международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат пригласила американского предпринимателя Илона Маска посетить Великие пирамиды. Об этом она написала в Twitter.

«Приглашаю вас и SpaceX изучить исследования о том, как были возведены пирамиды, а также посмотреть гробницы строителей пирамид», — написала министр.

Ранее Маск заявил, что египетские пирамиды были построены инопланетянами. «Очевидно, пришельцы построили пирамиды», — написал он в своём Twitter.