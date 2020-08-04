Каир, 4 августа 2020, 11:01 — REGNUM Министр международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат пригласила американского предпринимателя Илона Маска посетить Великие пирамиды. Об этом она написала в Twitter.
«Приглашаю вас и SpaceX изучить исследования о том, как были возведены пирамиды, а также посмотреть гробницы строителей пирамид», — написала министр.
Ранее Маск заявил, что египетские пирамиды были построены инопланетянами. «Очевидно, пришельцы построили пирамиды», — написал он в своём Twitter.