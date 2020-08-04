Токио, , 11:03 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda объявил о старте продаж рестайлинговой модификации купеобразного кроссовера Mazda CX-4. Об этом 4 августа сообщается на сайте NJcar.ru.

Последний крупный рестайлинг кросс-купе был проведен в конце прошлого года. Тогда модель оснастили модернизированным бампером, иной головной оптикой и крупной радиаторной решёткой.

Теперь же обновление менее значительное. Автопроизводители снабдили модель более качественными материалами отделки салона, а также улучшенной шумоизоляцией и расширенным списком дополнительных опций.

Модель также оснащена новейшим мультимедийным комплексом с выходом в интернет, голосовым управлением и акустической системой премиум класса.

Отдельно стоит отметить доработанную систему автоматического торможения, которая останавливает авто при угрозе бокового столкновения или при обнаружении препятствия при движении задним ходом.

Напомним, в июне нынешнего года японский автопроизводитель Mazda продал в России 2642 экземпляра авто, увеличив их продажи на 9% по сравнению с прошлым годом.

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