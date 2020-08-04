Киев, , 11:05 — REGNUM Гражданину Узбекистана, которого задержали в здании киевского бизнес-центра Леонардо, предъявили обвинения. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.

В пресс-службе рассказали, что мужчину подозревают в совершении террористического акта. В Печерский суд Киева направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения.

Как передавало ИА REGNUM, 3 августа мужчина зашёл в помещение банка, расположенное в бизнес-центре в Киеве, и заявил, что у него есть бомба. Сотрудники банка смогли покинуть помещение. С подозреваемым осталась только начальник отделения. Задержав злоумышленника, правоохранители не обнаружили у него взрывчатых веществ.

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