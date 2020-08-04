Москва, , 10:51 — REGNUM Национальный исследовательский центр им. Гамалеи планирует начать исследования вакцины от коронавируса на детях в начале 2021 года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

«Вместе с педиатрами мы сейчас пишем пакет документов, которые представим в Минздрав, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых», — сказал он.

Он отметил, что тестирование начнут зимой, поскольку третья фаза испытаний вакцины от коронавируса на взрослых займет около пяти месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что уже в сентябре 2020 года должно начаться промышленное производство вакцины от COVID-19, разработанной НИЦ им. Гамалеи, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По словам чиновника, несколько миллионов доз вакцины в России начнут выпускать к началу 2021 года.

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