Москва, , 10:51 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) начнётся строительство нового водовода протяженностью 15 км. Проектно-изыскательские работы буду завершены в 2020 году, сообщили в Стройкомплексе.

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Водовод с тремя водозаборными узлами продлится от Калужского до Варшавского шоссе. Новый водовод обеспечит качественной питьевой водой тысячи жителей Новой Москвы.

Объект строят в рамках развития коммунально-инженерной инфраструктуры ТиНАО. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новую Москву проинвестировано 1 трлн 770 млрд рублей, из которых ¾ — деньги инвесторов.

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