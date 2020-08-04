Краснодар, , 10:49 — REGNUM 119 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 4 августа в региональном оперативном штабе. Среди новых пациентов четверо детей, младшему из них год.

По числу суточных заражений лидирует Краснодар — там положительные тесты на коронавирус подтверждены у 41 человека. На втором месте — курортный Сочи: за сутки — сразу 19 новых случаев заражения. Десять новых случаев подтверждено в Славянском районе, по шесть в Новороссийске и Северском районе, по пять в Армавире и Красноармейском районе. Есть новые случаи в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Усть-Лабинском, Белореченском и ряде других районов региона.

За весь период пандемии на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8704 человек, 7463 человека уже выздоровели. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на 4 августа составил 153,3. Растёт и число тяжёлых больных с COVID-19: на данный момент к аппаратам ИВЛ подключены 39 пациентов, трое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации. 119 пациентов скончались