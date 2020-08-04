Тбилиси, , 10:52 — REGNUM Сыну экс-премьер-министра Грузии Зураба Жвании Бусе Жвании предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.

Жванию обвиняют в попытке убить внука бывшего депутата парламента страны и крупного бизнесмена Гоги Топадзе Левана Топадзе.

По версии следователей, 2 августа на балконе дома потерпевшего обвиняемый нанес Топадзе несколько ударов холодным оружием. Его удалось спасти благодаря экстренной операции.

Сообщается, что на месте конфликта был изъят нож, который, предположительно, является орудием преступления.

Стоит отметить, что Жвания был задержан правоохранителями через несколько часов после инцидента. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет.

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