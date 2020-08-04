Москва, , 10:46 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 5159 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 861 423.

Также указывается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 144 пациента и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 14 351.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 661 471 человек вылечился от нового заболевания, 7878 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что в сентябре может возникнуть небольшой рост заболеваемости COVID-19 из-за возвращения российских туристов.